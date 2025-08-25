Tout ce que Tyler Morton ne pourra pas vous dire

L’accent du nord de l’Angleterre de Tyler Morton a décontenancé les amateurs de Ligue 1, tout comme ses deux prestations de début de saison. En deux matchs, le néo-Lyonnais a comblé l’espace au milieu de terrain, a lancé ses offensifs sur orbite et a même fait oublier l’été chaotique du club. Maintenant, il ne reste plus qu’à investir dans un audioguide.

Devant leur écran, les téléspectateurs sont restés bouche bée. Smaïl Bouabdellah, lui, a vécu un moment de solitude et a préféré évacuer par le rire. Le commentateur de Ligue 1+ s’est complètement fait dribbler par l’accent tout droit venu du Merseyside de Tyler Morton. La recrue la plus onéreuse de l’été lyonnais déboussole sur le terrain, mais sa manière de parler et sa coupe de cheveux trahissent ses origines du nord-ouest de l’Angleterre. Impossible de mentir sur sa carte d’identité, alors il le fait volontiers ballon au pied.

TANK YOU VERY MEUCH FOUR ZE LESSONNE OF INEGLISH @tylermorton02 🤣🤣🤣🤣@ligue1plus @OL pic.twitter.com/0hI1czlKIz…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com