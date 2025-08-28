 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 14:26

Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa

Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa

Supporters de Crystal Palace, passez votre chemin.

Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions, on pourra découvrir ce vendredi quelles équipes s’affronteront en Ligue Europa cette saison pour succéder à Tottenham . La compétition suivra le même format que l’année dernière avec une première phase de ligue à 36 équipes. Chaque équipe devra jouer huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, pour espérer se qualifier pour les phases éliminatoires de la compétition.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank