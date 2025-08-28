Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa
Supporters de Crystal Palace, passez votre chemin.
Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions, on pourra découvrir ce vendredi quelles équipes s’affronteront en Ligue Europa cette saison pour succéder à Tottenham . La compétition suivra le même format que l’année dernière avec une première phase de ligue à 36 équipes. Chaque équipe devra jouer huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, pour espérer se qualifier pour les phases éliminatoires de la compétition.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
