Tout ce qu’il faut savoir sur la plus-value latente

Il existe deux moyens de gagner de l'argent en Bourse : récolter des dividendes (mais toutes les sociétés n'en versent pas et le montant est généralement assez faible) et encaisser des plus-values, c'est-à-dire revendre son titre plus cher qu'on ne l'a acheté.

Lorsque les investisseurs individuels adoptent une stratégie de buy & hold et investissent sur le long terme, gardant leurs actions pendant des années et même des dizaines d'années, la plus-value, si le cours du titre progresse, est alors latente. De quoi s'agit-il exactement ? Quelles différences entre plus-value latente et plus-value réelle ? Quels impacts les plus-values réelles ou latentes ont-elles sur la fiscalité de votre placement ? Toutes nos explications.

Plus-value latente : qu'est-ce que c'est ?

Lorsque vous investissez dans un actif comme une action ou un ETF, vous le faites dans l'espoir que sa valeur augmente afin de réaliser une plus-value, c'est-à-dire de réaliser un gain en capital.

Cependant, ce n'est pas parce que le prix de l'actif a augmenté que vous avez capturé cette valeur. Pour empocher une plus-value, il est nécessaire de vendre son actif. Si vous ne le vendez pas et que son prix baisse, vous ne pourrez pas conserver le gain latent. La plus-value latente permet de juger à un instant T de la performance d'un placement. En aucun cas elle n'a un quelconque effet sur vos finances.

Par exemple, supposons que vous achetiez une action à 50€. Si son prix monte jusqu'à 75€, alors la plus-value latente s'élève à 25€. Mais cela ne signifie pas que vous avez gagné 25€, loin de là. Si le cours de l'action chute et revient à 50€, les 25 € vous seront passé sous le nez.

Comment transformer une plus-value latente en plus-value réelle ?

Tout l'enjeu pour l'investisseur est de savoir transformer une plus-value latente en plus-value réelle au bon moment, c'est-à-dire en laissant courir ses gains tout en évitant la sortie anticipée. Pour cela, il convient de revendre son titre au meilleur moment. Par exemple, là encore, supposons que vous achetiez une action à 50€. Si son prix grimpe jusqu'à 60€ et que l'investisseur revend sont titre, il empoche une plus-value de 10€. Imaginons maintenant que le cours de l'action progresse jusqu'à 75€, la plus-value aurait pu être de 25€ si l'investisseur avait patienté. Mais le scénario peut aussi s'inverser. Imaginons que quelques jours plus tard, l'action s'échange 45€, l'investisseur a évité une moins-value de 5€ en encaissant sa plus-value de 10€.

L'analyse fondamentale d'un titre et l'analyse technique peuvent vous aider à déterminer quelle est la valeur intrinsèque d'un titre, s'il est sous-coté ou survalorisé, quels sont les canaux dans lesquels il évolue, les supports à la hausse ou à la baisse, autant de paramètres qui pourront vous permettre de transformer une plus-value latente en plus-value réelle au moment le plus opportun.

Quelles conséquences sur la fiscalité ?

La principale raison pour laquelle vous devez comprendre la différence entre plus-value latente et plus-value réelle, c'est parce que cette différence aura un impact majeur sur la fiscalité de votre placement.

Une plus-value latente n'est jamais imposée. En revanche, une plus-value réelle peut l'être selon l'enveloppe sur laquelle les gains sont réalisés. Ainsi, des plus-values réelles réalisées sur un compte-titres engendrent automatiquement une imposition des gains au prélèvement forfaitaire unique ou PFU à 30 %, aussi appelé flat tax qui comprend impôt sur les plus-values et prélèvements sociaux.

Si la plus-value est réalisée dans le cadre d'un investissement PEA, dès lors que les sous ne quittent pas l'enveloppe, les gains ne sont pas imposés. Ils peuvent rester sur le compte-espèces ou bien être réinvestis dans l'achat d'autres actifs. S'ils sortent de l'enveloppe ils seront imposés à la flat tax si le plan est détenu depuis moins de 5 ans. En revanche, en cas de détention du PEA depuis au moins 5 ans, l'investisseur bénéficie d'une exonération de l'impôt sur la plus-value et doit seulement s'acquitter de 17,2 % de prélèvements sociaux.

À noter : au cours d'une même année de cession, les moins-values réalisées sont imputables sur les plus-values de même nature que vous avez réalisée. Si vous n'avez réalisé que des moins-values, celles-ci sont reportables et imputables sur les plus-values de même nature que vous seriez susceptible de réaliser au cours des 10 années suivantes.