Tout ça pour ça : Ademola Lookman s’éloigne d’un transfert à l’Inter
Se queda une bonne fois pour toute.
L’été italien pourrait bien tourner la page de l’un de ses feuilletons les plus suivis. Après des semaines et des semaines de discussions avec l’Inter Milan, Ademola Lookman ne posera finalement pas ses valises chez le vice-champion d’Europe . Selon La Gazzetta dello Sport , l’Atalanta a jugé insuffisante l’offre des Nerazzurri , fixée à 45 millions d’euros, malgré un accord préalable trouvé avec le joueur sur le plan salarial. …
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer