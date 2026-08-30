Tous les résultats de la Coupe LFFP

Une surprise et des dynamiques qui se poursuivent. Ce samedi avait lieu la deuxième journée de la Coupe LFFP. Déjà vainqueurs lors de la J1, respectivement face à Nice (1-2) et Toulouse (3-0), Lens et Marseille ont récidivé une semaine plus tard en s’imposant tous deux 3 à 0 face à Metz et à Montpellier . Saint-Malo, promu en Première Ligue cette saison, en a également collé trois à Grenoble . Les Malouines s’étaient imposées aux tirs au but face à Nantes la semaine précédente (1-1, 3-4 T.A.B).

Nantes réagit, Toulouse s’enfonce

Battues aux tirs au but la semaine dernière, les protégées de Pierre-Alain Picard ont parfaitement réagi ce samedi en s’imposant 2 à 0 sur la pelouse du Havre . Nice et Roubaix Wervicq se sont également relancés après leur défaite inaugurale pour s’imposer respectivement face à Lille (2-2, 3-1 T.A.B) et Le Mans (1-0). En revanche, c’est déjà la soupe à la grimace pour Toulouse , l’autre promu en première division, qui s’est lourdement incliné face à l’OM lors de la J1 et qui s’est fait surprendre par Thonon Évian pour finalement s’incliner 1-0. Grenoble et Metz, tous deux pensionnaires de Seconde Ligue, sont également en danger après leurs deux défaites consécutives. Strasbourg et Cannes étaient les deux équipes exemptes pour cette journée .…

LB pour SOFOOT.com