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Sofyan Amrabat retrouve un club
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 12:11
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Sofyan Amrabat retrouve un club

Sofyan Amrabat retrouve un club

La moisson continue. L’Ajax poursuit son mercato. Après avoir enregistré les arrivées de Daley Blind et Julian Brandt comme agents libres, ainsi que les prêts de Marc-André Ter Stegen et Tolu Arokodare, les Amstellodamois n’ont pas encore tout à fait achever leur recrutement puisque Sofyan Amrabat vient de s’engager chez les Lanciers jusqu’en 2028 .

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LB pour SOFOOT.com

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