Sofyan Amrabat retrouve un club
La moisson continue. L’Ajax poursuit son mercato. Après avoir enregistré les arrivées de Daley Blind et Julian Brandt comme agents libres, ainsi que les prêts de Marc-André Ter Stegen et Tolu Arokodare, les Amstellodamois n’ont pas encore tout à fait achever leur recrutement puisque Sofyan Amrabat vient de s’engager chez les Lanciers jusqu’en 2028 .
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer