Leonardo Balerdi rejoint la Roma
Le dégraissage continue. Obligé de vendre, l’Olympique de Marseille continue d’envoyer ses joueurs aux quatre coins de l’Europe. C’est au tour de Leonardo Balerdi de quitter la cité phocéenne pour rejoindre l’AS Rome cette saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat dont le montant n’a pas encore filtré.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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