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Leonardo Balerdi rejoint la Roma
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 12:39
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Leonardo Balerdi rejoint la Roma

Leonardo Balerdi rejoint la Roma

Le dégraissage continue. Obligé de vendre, l’Olympique de Marseille continue d’envoyer ses joueurs aux quatre coins de l’Europe. C’est au tour de Leonardo Balerdi de quitter la cité phocéenne pour rejoindre l’AS Rome cette saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat dont le montant n’a pas encore filtré.

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LB pour SOFOOT.com

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