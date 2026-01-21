Tous les patrons sont dans l'équipe type de la CAN 2025, sauf un

Des beaux noms au générique de fin. La CAF a dévoilé son onze type de la CAN 2025, et sans surprise, les tauliers sont là. Dans les cages, Yassine Bounou garde la maison après un énième tournoi XXL avec le Maroc. Devant lui, une défense solide et très Ligue des champions compatible : les latéraux marocains Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui sur les côtés, le défenseur nigérian Calvin Bassey et celui du Sénégal Moussa Niakhaté dans l’axe.

Au milieu, ça sent la bagarre et le volume : Idrissa Gueye en sentinelle, épaulé par Pape Gueye , pendant qu’ Ademola Lookman siège avec les meilleurs buteurs de cette CAN. Devant, pas besoin de longs discours : le nouveau président du Sénégal, Sadio Mané , à gauche, Victor Osimhen en pointe (pour faire joli), et Brahim Díaz à droite alors qu’il se revendique du centre dans les moments clés.…

MH pour SOFOOT.com