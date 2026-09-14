Tourisme: un hiver "encourageant" pour les tour-opérateurs français après un été en repli

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après un été en repli, l'hiver 2026/2027 est "porteur d'espoir" selon le Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), qui fait état lundi de premiers chiffres des réservations de bonne facture à partir de novembre.

Les réservations à fin août sont "encourageantes" pour les ventes de l'hiver prochain (de début novembre à fin avril 2027), a indiqué le Seto lors d'une conférence de presse lundi, à la veille de l'ouverture à Paris du salon des professionnels du secteur IFTM.

Le volume d'affaires déjà réservé s'élève à 640 millions d'euros, soit une hausse de 1,7% sur un an.

Selon ces premières estimations, la France enregistre une croissance de 8% des réservations clients. L'Egypte est également populaire (+3,5%) tout comme l'Ile Maurice (+12,9%). Le panier moyen au total augmente de 4,7% sur un an à 2.618 euros.

Cet élan est à mettre en regard avec un été en demi-teinte, la guerre au Moyen-Orient qui a éclaté fin février ayant incité les touristes à décaler leurs voyages ou à privilégier les réservations de dernière minute.

"Incertitude sécuritaire, hausse du prix du carburant, augmentation du prix des billets d'avion et inflation ont impacté largement l'activité qui a plongé de 20% de mars à mai", souligne le Seto dans un communiqué.

Toutefois, dès début juin, "la reprise des réservations pour les départs immédiats, le coeur de l'été et l’arrière-saison (septembre-octobre) a compensé en partie le recul observé précédemment", nuance-t-il.

Les résultats restent donc "honorables" pour la période du 1er mai à fin octobre, dit-il, au vu des circonstances, sans suffire à "retrouver le niveau espéré". Sur la période, les membres du Seto ont vu le nombre de clients se replier de 5,1%.

Du 1er juillet à fin août plus précisément, le nombre de voyageurs a reculé de 5,2%. "Globalement, sur l'ensemble de l'été, la durée moyenne de séjour a baissé quasiment d'un jour: partir moins loin, partir moins longtemps, car il y a une contrainte budgétaire en France", a souligné Patrice Caradec, le président du Seto, lors de la conférence.

La France a tiré son épingle du jeu avec un nombre de clients en hausse de 5,4% grâce notamment à la moyenne montagne. Les destinations moyen-courrier ont reculé (-5,1% de clients), tout comme les destinations long-courrier (avec 12,2% de clients en moins).

"Tant que les Français bouderont les hubs (aéroportuaires, NDLR) du Moyen-Orient, ces destinations peineront à retrouver leur niveau habituel", a souligné Patrice Caradec.