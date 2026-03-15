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Toulouse se relance face à Metz après un scénario rocambolesque
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 19:22

Toulouse se relance face à Metz après un scénario rocambolesque

Toulouse se relance face à Metz après un scénario rocambolesque

Metz 3-4 Toulouse

Buts : Mbala (30 e ), Kouao (31 e ), pour les Grenats // Dønnum (6 e SP), Gboho (14 e , 45 e +3), Sauer (90 e +9) pour les Violets

Un scénario digne des Oscars. Dans une rencontre qui sentait le souffre pour les deux formations, les Toulousains se sont finalement imposés à Saint-Symphorien au bout du temps additionnel (3-4) au terme d’une rencontre rocambolesque. Les Toulousains grimpent donc à la 11e place du classement, tandis que les signaux négatifs se multiplient du côté de Metz qui enchaînent donc une cinquième défaite de rang et reste solide lanterne rouge du championnat, à six points d’Auxerre, barragiste.…

LB pour SOFOOT.com

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