Toulouse se réfugie derrière l'arbitrage
Dès lors qu’elle est brandie à l’encontre de leurs joueurs, les entraîneurs n’aiment pas la couleur rouge.
Mais ce n’est pas une raison suffisante pour critiquer l’arbitre dès qu’une expulsion pointe le bout de son nez, surtout lorsque celle-ci est le fruit d’un jugement personnel. Pourtant, Toulouse est tombé dans le piège : comme beaucoup d’autres clubs, le TFC a chouiné après sa défaite à domicile contre Lens lors de la dix-septième journée de Ligue 1 suite à la fin de partie précoce d’Emersonn à la 23 e minute (en raison d’un tacle les deux pieds décollés sur Odsonne Édouard, l’attaquant sortant ensuite sur blessure).…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
