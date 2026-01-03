 Aller au contenu principal
Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 23:32

Ma famille d’abord.

Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl . Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite au décès de son frère. « La douleur causée par la perte soudaine de mon frère m’a fait comprendre à quel point le temps est précieux et combien il est important de le passer avec ses proches. Après toutes ces années, j’ai réalisé que le moment était venu de rentrer chez moi, notamment parce que mon père n’est pas en bonne santé et que je souhaite passer plus de temps avec lui » , écrit-il sur le site du club.…

QB pour SOFOOT.com

