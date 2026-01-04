L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
Mission transparence.
Ce n’est pas tout le temps, mais l’arbitre Eric Wattellier est venu sur le plateau de Ligue 1 +, ce samedi soir, après la rencontre électrique entre Lille et Rennes. Au cœur des débats et à l’origine de la colère lilloise : l’expulsion d’Alexsandro à la 14 e minute pour un accrochage sur Breel Embolo qui s’apprêtait à entrer dans la surface sur le côté droit.…
CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.com
