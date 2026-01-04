 Aller au contenu principal
Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 01:27

Olivier Létang se fait des copains.

Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.…

CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
