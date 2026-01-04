Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
Olivier Létang se fait des copains.
Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.…
CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer