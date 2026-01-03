Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international

Drôle d’époque.

Le 5 décembre, Gianni Infantino remettait le prix de la paix de la FIFA à son grand copain Donald Trump pour le récompenser de « ses actions extraordinaires pour promouvoir la paix et l’unité dans le monde » . Moins d’un mois plus tard, le président des États-Unis vient d’ enlever le président d’un autre pays, Nicolás Maduro , et son épouse, après avoir mené des frappes aériennes sur le Venezuela au nom de la lutte contre le narcoterrorisme. Et le droit international dans tout ça ? Très peu pour lui.…

SF pour SOFOOT.com