Toulouse se fait plaisir face à Strasbourg

Toulouse 3-1 Strasbourg

Buts : Hidalgo (45 e +1), McKenzie (56 e ), Jørgensen (76 e ) // Reyna (67 e )

Une bonne tête de bête noire. Toulouse avait battu deux fois Strasbourg la saison passée, et le TFC a remis ça ce vendredi (3-1). Il ne s’est rien passé en première période, jusqu’à la frappe soudaine de Santiago Hidalgo, du gauche, détournée par Filip Jörgensen (44 e ). En quête de son premier but de la saison, l’Argentin a réglé la mire dans la foulée, sur une remise de Sion Oppong (1-0, 45 e +1) . Cela a le mérite d’avoir ouvert la rencontre après la mi-temps. La tête de Tengstedt a obligé Jörgensen à se déployer (55 e ), mais sur le corner suivant, botté par Cristian Casseres, Mark McKenzie s’est imposé dans les airs sous le nez du portier (2-0, 56 e ) .…

QB pour SOFOOT.com