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Toulouse peut souffler pour Guillaume Restes
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 10:51
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Toulouse peut souffler pour Guillaume Restes

Toulouse peut souffler pour Guillaume Restes

Toulouse a peut-être perdu contre Lille, mais pas Guillaume Restes pour plusieurs semaines. Touché à une cuisse en seconde période lors de la défaite du TFC (0-1) ce jeudi soir, le gardien souffre d’une petite douleur musculaire . Elle devrait être sans gravité. « On pense que c’est une petite pointe musculaire » , a rassuré son entraîneur Jens Berthel Askou après la rencontre. Restes avait rapidement signalé sa gêne et a donc été sorti par précaution. De quoi éviter que la petite pointe ne devienne un gros problème.

La jeunesse tient les cages

Pour le remplacer, Toulouse a lancé Mathys Niflore , 19 ans, qui sera cette saison la doublure de Restes. Malgré le but, encaissé quelques minutes après son entrée, le jeune gardien a reçu les compliments de son coach. « Il a été malchanceux sur le but » , a estimé Askou, ravi de pouvoir compter sur lui après plusieurs sollicitations pour un nouveau prêt. La saison passée, Niflore évoluait à Dunkerque en Ligue 2 .…

AC pour SOFOOT.com

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