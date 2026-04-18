Toulouse fera sans son arme numéro une pour la demi-finale de Coupe de France
Le double coup du sort. Il y a des faits de jeu qui font plus mal que d’autres. Le carton rouge adressé en direction du Yann Gboho hier soir lors de Lens-Toulouse en fait partie. D’une part parce qu’il a totalement inversé une rencontre pourtant très bien lancée pour les visiteurs, mais surtout parce qu’elle privera l’électrique ailier de la demi-finale de Coupe de France qui opposera à nouveau Lens et Toulouse mardi.
Carton rouge pour Yann Gboho 🟥 Sanction justifiée selon vous ?#RCLTFC pic.twitter.com/0bItnzQXSn…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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