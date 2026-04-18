Des mouettes se mêlent à la course aux playoffs en Australie

Non nous ne sommes pas à Brighton ! Si on peut parfois râler sur une décision de l’arbitre ou sur un choix douteux d’un attaquant de son équipe, comment râler sur des mouettes ? C’est la question qu’ont dû se poser durant de longues secondes les supporters des Newcastle Jets en Australie. Revenus à 2-2 partout sur la pelouse du Melbourne Victory, les leaders du championnat aussie avait l’occasion de s’envoler sur une dernière action et de quasiment s’assurer la première place avant les playoffs.

Sauf qu’hasard des vents, une petite troupe de mouettes est venue se caler aux pieds des joueurs , sur le coup franc de la dernière chance. Une situation improbable qui a poussé les deux frappeurs à privilégier la passe courte , leur course d’élan étant rendue impossible par les volatiles.…

JF pour SOFOOT.com