La nervosité affichée de Mikel Oyarzabal

Nervosité n’est pas toujours mauvais signe. À quelques heures de disputer la finale de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, Mikel Oyarzabal s’est présenté face à la presse pour une dernière prise de parole avant de fouler la pelouse de La Cartuja de Séville. Unique buteur de la finale 100% basque de 2021, l’attaquant, qui facture 14 buts en club cette saison et qui portera le brassard de capitaine, connait le chemin pour soulever la Copa del Rey.

😬 Oyarzabal ne cache pas sa nervosité avant la finale entre la Real Sociedad et l'Atletico Madrid...#beINSPORTS pic.twitter.com/BHrGL72GMy…

JF pour SOFOOT.com