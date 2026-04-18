Les premiers indices de Guy Stéphan sur la liste des Bleus pour le Mondial

Les premiers indices de Guy Stéphan sur la liste des Bleus pour le Mondial

Les bizuts repasseront. Si certains s’attendaient à voir quelques petits nouveaux pousser la chansonnette pour le Mondial américain, ils devront attendre le mandat du prochain sélectionneur. Le compte à rebours pour la liste des Bleus qui iront à la Coupe du Monde lancé, le sélectionneur adjoint Guy Stéphan s’est autorisé à quelques petits indices dans les colonnes de Ouest-France.

Pas de nouvelle tête au Mondial ?

Alors qu’il a fait le point sur les conditions de transports des Bleus, l’adaptation prévue à la chaleur qui s’annonce colossale, ou encore évoqué les pauses fraîcheurs, auxquelles il « faudra s’adapter », même si ça « cassera le rythme de certaines équipes », il a surtout dévoilé un gros détail sur la future liste. …

JF pour SOFOOT.com