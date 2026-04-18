Les premiers indices de Guy Stéphan sur la liste des Bleus pour le Mondial
Les bizuts repasseront. Si certains s’attendaient à voir quelques petits nouveaux pousser la chansonnette pour le Mondial américain, ils devront attendre le mandat du prochain sélectionneur. Le compte à rebours pour la liste des Bleus qui iront à la Coupe du Monde lancé, le sélectionneur adjoint Guy Stéphan s’est autorisé à quelques petits indices dans les colonnes de Ouest-France.
Pas de nouvelle tête au Mondial ?
Alors qu’il a fait le point sur les conditions de transports des Bleus, l’adaptation prévue à la chaleur qui s’annonce colossale, ou encore évoqué les pauses fraîcheurs, auxquelles il « faudra s’adapter », même si ça « cassera le rythme de certaines équipes », il a surtout dévoilé un gros détail sur la future liste. …
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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