Bicyclette, KO, coup aux brancardiers, c’est parti en live en Ligue des champions AFC

C’est ce qu’on appelle un enchaînement bien malencontreux. Vous ne connaissez peut-être pas Ali Majrashi, mais il a été au centre de l’attention de la première période du quart de finale de Ligue des champions AFC entre les Saoudiens d’Al Ahli et les Malaisiens de Johor.

KO et pétage de plombs

D’abord auteur d’un but contre son camp malheureux , l’international saoudien s’est surtout montré malchanceux à l’heure de rejoindre les vestiaires avant tout le monde et avant la pause, exclu pour avoir mis KO un adversaire. Comment ? En voulant dégager son camp d’un geste peu commun, une bicyclette. Monté très haut pour atteindre le ballon, il a eu le malheur, largement partagé avec le Brésilien Jairo, de rencontrer la tête de l’attaquant tout en haut .…

JF pour SOFOOT.com