Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 16:59

Olympique lyonnais 1-2 Toulouse FC

Buts : Fofana (24 e ) pour l’OL // Emersonn (88 e et 90 e +5) pour le Téfécé

Emersonn, nouveau héros du Téfécé.…

TB pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

