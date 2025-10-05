Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong
information fournie par So Foot•05/10/2025 à 16:59
Toulouse et Emersonn renversent Lyon sur le gong
Olympique lyonnais 1-2 Toulouse FC
Buts : Fofana (24
e
) pour l’OL // Emersonn (88
e
et 90
e
+5) pour le Téfécé
Les gros se gavent. La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépense de Burnley (2-1) . Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais ...
Lire la suite
Le chef d’oeuvre collectif du week-end. Lors de cette septième journée de Ligue 1, l’OL reçoit le Téfécé au Groupama Stadium et la patte Paulo Fonseca se fait désormais bien sentir. En témoigne cette ouverture du score magnifique signée Malick Fofana à la 24 e ...
Lire la suite
La bataille s’annonce acharnée. On connaît les trois joueurs en lice pour le trophée UNFP du mois de septembre : il s’agit de Florian Thauvin (Lens) , Vitinha (PSG) et Romain Del Castillo (Brest) .… AC pour SOFOOT.com
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer