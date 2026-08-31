Toulouse choppe un jeune strasbourgeois

En voilà un trajet galère : aucun train direct entre Strasbourg et Toulouse… Le Racing n’en a pas grand chose à faire, étant donné que le petit frère du groupe BlueCo va envoyer Mathis Amougou en prêt du côté de la Ville rose . L’Équipe partage que le joueur de 20 ans et aux 12 matchs de L1 la saison passée va rejoindre Toulouse sous la forme d’un prêt d’une saison , sans option d’achat. Le milieu de terrain avait rejoint le club alsacien l’été dernier, en provenance du désormais grand frère du Racing, Chelsea.

Les relations sont bonnes entre les deux clubs

Si Strasbourg envoie Amougou à Toulouse, c’est que le club alsacien ne craint pas le sort qui lui sera réservé dans la rotation toulousaine . Lors du dernier mercato hivernal, le club alsacien avait déjà envoyé Pape Demba Diop en prêt de 6 mois dans le sud-ouest. Ce dernier était apparu à 15 reprises sous le maillot violet et a déjà pris part aux deux premiers matchs de la saison strasbourgeoise, contre Marseille et Lens.…

ABS pour SOFOOT.com