Timothy Weah parle de l'incertitude autour de la situation de l'OM

Capitaine d’un bateau qui tangue. Alors que l’Olympique de Marseille débute sa saison par la réception de Strasbourg vendredi, Timothy Weah était présenté aux médias comme nouveau capitaine, rôle qu’il a déjà endossé lors de la dernière rencontre de présaison contre l’Atlético de Madrid.

« Je suis honoré et je suis très fier d’avoir passé le match en tant que capitaine , revenait ce mercredi en conférence de presse l’Américain. C’est une immense fierté, je n’avais jamais eu cette opportunité dans ma vie donc c’est quelque chose qui me tient à cœur . » …

NB pour SOFOOT.com