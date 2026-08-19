Bruno Genesio n'élude aucun sujet avant la reprise du championnat

La bonne humeur règne. Alors que l’Olympique de Marseille ouvrira le bal de la saison de Ligue 1 vendredi face à Strasbourg, Bruno Genesio était face aux médias pour donner ses vérités.

Les conditions du capitanat livrés par Genesio

« Chaque début de saison, on est devant une page blanche et quelques incertitudes. Les matchs de préparation nous ont donné beaucoup de satisfaction, dans l’engagement des joueurs et le contenu des matchs. On a eu plus de choses positives que négatives », a d’abord assuré le tacticien olympien. Mais très rapidement le sujet brûlant du capitanat est survenu, après l’éviction de Pierre-Emile Højbjerg. Après avoir annoncé qu’il ne s’agissait pas de sa volonté, Genesio est revenu sur le choix de confier le brassard à Timothy Weah : « Le capitaine doit être exemplaire dans son attitude dans le jeu mais avoir aussi une âme de leader et dégager une énergie de leader. Depuis que je suis arrivé, il caractérise ce que je souhaite d’un capitaine, il est très positif, tourné vers les autres, irréprochable dans son travail. Dans des conditions un peu contraintes, c’est le joueur de l’effectif qui réunit le plus de critères pour avoir le brassard ». …

LB pour SOFOOT.com