Les trois Ballons d'or recrutés par le Barça dans son histoire

Histoire, histoire, dis moi qui est le meilleur. En recrutant Rodri, le FC Barcelone intègre un Ballon d’or, celui de 2024, en son sein. Une situation qui ne se produit que pour la troisième fois de l’histoire. Car si le club est le recordman de lauréats avec 5 Ballons d’or féminins (deux pour Alexia Putellas, trois pour Aitana Bonmatí) et 15 Ballons d’or masculins lorsque les joueurs portaient les couleurs blaugrana durant toute la période récompensée ou en partie (Luis Suárez, deux de Johan Cruyff, Hristo Stoitchkov, Ronaldo, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldinho, sept de Lionel Messi), le club catalan a aussi fait venir des vainqueurs du trophée.

Le premier de l’histoire est Johan Cruyff, lauréat en 1971 avec l’Ajax Amsterdam et recruté en août 1973 contre environ 2 millions de dollars au Barça, soit quatre mois avant son deuxième Ballon d’or , divisé entre la fin de sa période ajacide et l’entame de celle barcelonaise. Il remportera ensuite celui de 1974, son dernier et exclusivement avec le FCB.…

NB pour SOFOOT.com