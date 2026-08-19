Mbappé fait « rire » Mourinho à l'entraînement

Profitons-en avant un clash à la mi-saison. Interrogé par El Chiringuito sur ses débuts au Real Madrid et sa relation avec les cadres de l’effectif, José Mourinho n’a pas hésité à se montrer très enthousiaste au sujet de Kylian Mbappé.

Mourinho veut « une équipe plus collective »

« Mbappé est incroyable : il me fait rire à l’entraînement tellement il est fort », a lâché le technicien portugais. Mourinho a notamment apprécié son retour à l’entrainement un peu plus tôt que prévu. Mbappé est revenu à Madrid le 12 août au lieu du 14 « pour être prêt lors du match contre Schalke ».…

ABS pour SOFOOT.com