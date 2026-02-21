 Aller au contenu principal
Toulouse attrape le nul sur la fin
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 21:01

Toulouse 1-1 Paris FC

Buts : Vignolo (87 e ) pour Toulouse // Munetsi (38 e ) pour le Paris FC

Mais qu’arrive-t-il à Toulouse ? Auteur d’un mois de décembre 2025 parfait (trois victoires en autant de matchs) et d’un très bon début d’année 2026 (quatre succès et un nul en six rencontres), le TFC vient d’enchaîner… trois rendez-vous consécutifs sans gagner, en ajoutant celui de ce samedi contre le Paris FC lors de la 23 e journée de Ligue 1. Pourtant, le club de la capitale ne débarquait pas en grande confiance puisqu’il restait sur cinq parties sans triomphe. Plus réaliste et plus efficace, le promu a néanmoins réussi à récupérer un point grâce à l’une de ses recrues hivernales.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
