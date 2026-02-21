 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinicius Junior
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 20:30

Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinicius Junior

Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinicius Junior

Osasuna 2-1 Real Madrid

Buts : Budimir (38 e , SP) et Garcia (90 e ) pour Osasuna // Vinicius (73 e ) pour le Real Madrid

Revanche, vengeance ! Même si Osasuna n’avait rien à voir dans sa sombre histoire teintée de possible racisme, Vinicius Junior a lavé l’affront lors de la 25 e journée de Liga en s’en prenant à son adversaire du jour : alors qu’il restait un gros quart d’heure de jeu, le Brésilien a fait trembler les filets et ses cordes vocales suite à un centre signé Federico Valverde. Problème : cela n’a pas suffi pour faire gagner le Real Madrid, qui s’est même incliné. Cela n’a pas suffi, car ce sont en effet les locaux qui ont frappé les premiers.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dortmund rate le coche à Leipzig et voit le Bayern s'éloigner
    Dortmund rate le coche à Leipzig et voit le Bayern s'éloigner
    information fournie par So Foot 21.02.2026 20:30 

    RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund Buts : Baumgartner (20 e , 31 e ), pour le RBL // Rômulo (50 e , csc), Fabio Silva pour le BVB Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

  • Pour le président de l’OGC Nice, Ligue 1+ est une « erreur stratégique »
    Pour le président de l’OGC Nice, Ligue 1+ est une « erreur stratégique »
    information fournie par So Foot 21.02.2026 20:21 

    Le discours-fleuve de Rivère. Dans l’émission Gym Tonic du quotidien Nice Matin , le président de l’OGC Nice (et ex-candidat aux Municipales) Jean-Pierre Rivère a été invité à donner son avis sur la chaîne Ligue 1+.Bien mal en point depuis ces derniers mois, le ... Lire la suite

  • L'Inter poursuit son impressionnante série
    L'Inter poursuit son impressionnante série
    information fournie par So Foot 21.02.2026 19:58 

    Lecce 0-2 Inter Buts : Mkhitaryan (79 e ) et Akanji (82 e ) Les séries sont faites pour s’arrêter, et celle de l’Inter se terminera un jour. Mais pas ce samedi, et de préférence face à un adversaire un peu plus huppé que Lecce : lors de la 26 e journée de Serie ... Lire la suite

  • Le président du Bayern Munich loue le discours anti-raciste de Vincent Kompany
    Le président du Bayern Munich loue le discours anti-raciste de Vincent Kompany
    information fournie par So Foot 21.02.2026 19:28 

    12 minutes pour convaincre. Ce vendredi, Vincent Kompany a utilisé près de la moitié du temps de sa conférence de presse d’avant-match face à l’Eintracht Francfort pou r revenir sur l’affaire Vinícius-Prestianni et donner son sentiment sur les déclarations minimalisantes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank