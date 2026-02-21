Le Real Madrid chute malgré la vengeance de Vinicius Junior

Osasuna 2-1 Real Madrid

Buts : Budimir (38 e , SP) et Garcia (90 e ) pour Osasuna // Vinicius (73 e ) pour le Real Madrid

Revanche, vengeance ! Même si Osasuna n’avait rien à voir dans sa sombre histoire teintée de possible racisme, Vinicius Junior a lavé l’affront lors de la 25 e journée de Liga en s’en prenant à son adversaire du jour : alors qu’il restait un gros quart d’heure de jeu, le Brésilien a fait trembler les filets et ses cordes vocales suite à un centre signé Federico Valverde. Problème : cela n’a pas suffi pour faire gagner le Real Madrid, qui s’est même incliné. Cela n’a pas suffi, car ce sont en effet les locaux qui ont frappé les premiers.…

FC pour SOFOOT.com