Pour le président de l’OGC Nice, Ligue 1+ est une « erreur stratégique »

Le discours-fleuve de Rivère. Dans l’émission Gym Tonic du quotidien Nice Matin , le président de l’OGC Nice (et ex-candidat aux Municipales) Jean-Pierre Rivère a été invité à donner son avis sur la chaîne Ligue 1+.Bien mal en point depuis ces derniers mois, le canal créé par la LFP peine à sortir la tête de l’eau , entre l’attribution des droits de diffusion du prochain Mondial à beIN Sports (qui a également remporté ceux du match le plus important de la fin de saison entre Lens et le Paris Saint-Germain) et le départ fracassant du patron de LFP Media.

🔴⚫ "Ligue 1+ est une erreur stratégique que l'on a faite". "@canal+ était prêt à revenir dans le jeu.". Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, dévoile dans #GymTonic les raisons du choix du collège de Ligue 1 de diffuser les rencontres de Ligue 1 via la chaine Ligue 1+ pic.twitter.com/vk7ePjRc0n…

JD pour SOFOOT.com