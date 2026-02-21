Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Dortmund rate le coche à Leipzig et voit le Bayern s'éloigner
information fournie par So Foot•21/02/2026 à 20:30
Dortmund rate le coche à Leipzig et voit le Bayern s'éloigner
RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund
Buts : Baumgartner (20
e
, 31
e
), pour le RBL // Rômulo (50
e
, csc), Fabio Silva pour le BVB
