L'Inter poursuit son impressionnante série

Lecce 0-2 Inter

Buts : Mkhitaryan (79 e ) et Akanji (82 e )

Les séries sont faites pour s’arrêter, et celle de l’Inter se terminera un jour. Mais pas ce samedi, et de préférence face à un adversaire un peu plus huppé que Lecce : lors de la 26 e journée de Serie A, le leader du classement a enchaîné une huitième victoire consécutive sur la scène nationale (championnat et Coupe d’Italie confondus). Pourtant, les locaux ont longtemps résisté. Mais le coaching réalisé par Cristian Chivu a fait la différence, puisque les deux buteurs sont entrés à l’heure de jeu pour marquer sur corner.…

FC pour SOFOOT.com