Toujours pas de nouveau diffuseur pour la Coupe de France

Vieille dame en péril.

Alors que le contrat de diffusion de France TV et Bein Sports entre dans sa dernière année, la Coupe de France n’a toujours pas de diffuseur pour ses prochaines éditions . Selon les informations de L’Equipe , l’appel d’offre lancé par la FFF n’a pas trouvé preneur , les propositions financières des différents candidats n’atteignant pas le prix de réserve fixé à l’avance. Ces dernières concernaient les deux lots proposés, à savoir un premier comprenant dix matchs (cinq lors des 32 e puis le premier choix de chaque tour) et un deuxième pour 53 matchs, plus la co-diffusion des dix premiers (soit la totalité de la compétition à partir des 32 e ).…

TB pour SOFOOT.com