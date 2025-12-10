La stat inquiétante de l’OM sur les entames de match
Le retour du fameux but en clair.
Comme contre Newcastle voilà deux semaines, l’Olympique de Marseille s’est d’abord rapidement retrouvé mené avant de renverser la situation sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (2-3). Dans les faits, cela fait désormais quatre rencontres consécutives que les Phocéens concèdent l’ouverture du score dans le premier quart d’heure : Harvey Barnes pour les Magpies (6 e ), Emersonn pour Toulouse (14 e ), Ethan Mbappé pour Lille (10 e ) et donc Anan Khalaili pour l’USG (5 e ).…
TB pour SOFOOT.com
