Pourquoi la défaite de Chelsea contre l’Atalanta est un petit évènement
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 10:41

Pourquoi la défaite de Chelsea contre l’Atalanta est un petit évènement

Je vous parle d’un temps que les moins de 12 ans ne peuvent pas connaître…

Un petit évènement. Battu sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce mardi en Ligue des champions (2-1), Chelsea a mis fin à une série dingue. Alors qu’ils menaient au score à la mi-temps (1-0), les Blues ont finalement perdu la rencontre, une configuration qu’ils n’avaient plus connue depuis 41 matchs en Ligue des champions.

CDB pour SOFOOT.com

Sport
A lire aussi

  • Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l'avoir taillé
    Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l'avoir taillé
    information fournie par So Foot 10.12.2025 12:08 

    Le retournement de veste est parfaitement maitrisé. Le coach des Reds fait son mea culpa. Après la victoire de Liverpool sur la pelouse de l’Inter (1-0), Arne Slot a tenu à dédier quelques mots à son défenseur Ibrahima Konaté : « Il a réalisé un gros matchs face ... Lire la suite

  • Paul Pogba se lance dans le business des chameaux
    Paul Pogba se lance dans le business des chameaux
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:34 

    Kamoulox. Sur le banc pendant la victoire de l’AS Monaco en Ligue des champions contre Galatasaray, Paul Pogba ne chôme pas pour autant. L’international français a annoncé ce mercredi devenir actionnaire et ambassadeur de l’écurie saoudienne d’Al Haboob, première ... Lire la suite

  • L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026
    L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:29 

    L’Égypte dit non. Au lendemain de la sortie de Mehdi Taj, c’est la Fédération égyptienne de football qui a officiellement dégainé. Dans un communiqué adressée à la FIFA, l’EFA dit « rejeter de manière ferme et catégorique » toute activité liée au soutien à l’homosexualité ... Lire la suite

  • Le raté de l’année en Coupe arabe
    Le raté de l’année en Coupe arabe
    information fournie par So Foot 10.12.2025 11:04 

    Le divertissement est total dans cette compétition. Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il ... Lire la suite

