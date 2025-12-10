Pourquoi la défaite de Chelsea contre l’Atalanta est un petit évènement

Je vous parle d’un temps que les moins de 12 ans ne peuvent pas connaître…

Un petit évènement. Battu sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce mardi en Ligue des champions (2-1), Chelsea a mis fin à une série dingue. Alors qu’ils menaient au score à la mi-temps (1-0), les Blues ont finalement perdu la rencontre, une configuration qu’ils n’avaient plus connue depuis 41 matchs en Ligue des champions. …

CDB pour SOFOOT.com