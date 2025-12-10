Roberto De Zerbi est épuisé
Quelqu’un a des adresses de sophrologues à Marseille ?
Nouveau match de l’OM, et nouvelle rencontre tendue jusqu’au bout . Ce mardi, l’OM s’est imposé de justesse sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (3-2). Une victoire qui aurait pu échapper aux Olympiens, sauvés par la VAR, qui a invalidé deux buts de l’équipe belge en fin de rencontre.…
CDB pour SOFOOT.com
