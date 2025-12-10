Les retrouvailles entre Heug-min Son et Tottenham
Il n’y a jamais de mauvais moment pour applaudir une légende.
Un retour court mais intense. Transféré aux États-Unis cet été, Heug-min Son évolue depuis quelques mois aux côtés de son pote Hugo Lloris sous les couleurs du Los Angeles FC. Alors qu’il était de passage à Londres, l’attaquant sud-coréen en a profité pour dire adieu à ses anciens fans , avant le match entre Tottenham et le Slavia Prague en Ligue des champions.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer