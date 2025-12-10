 Aller au contenu principal
Les retrouvailles entre Heug-min Son et Tottenham
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 09:41

Il n’y a jamais de mauvais moment pour applaudir une légende.

Un retour court mais intense. Transféré aux États-Unis cet été, Heug-min Son évolue depuis quelques mois aux côtés de son pote Hugo Lloris sous les couleurs du Los Angeles FC. Alors qu’il était de passage à Londres, l’attaquant sud-coréen en a profité pour dire adieu à ses anciens fans , avant le match entre Tottenham et le Slavia Prague en Ligue des champions.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
