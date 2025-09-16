 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 23:09

Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal

Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal

Tottenham 1-0 Villarreal

But : Luiz Junior (3 e csc) pour les Spurs

A chaque soirée de C1 sa rencontre vilain petit canard. Ce mardi soir, la palme est attribuée à ce triste Tottenham-Villarreal. Enfin, triste en comparaison avec le reste.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

  • Qarabag crée l’exploit à Benfica
    Qarabag crée l’exploit à Benfica
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:27 

    Grand favori face au 36 e (sur 36) de la dernière Ligue Europa, Benfica s’est complètement sabordé face à Qarabag qui, pour sa deuxième participation en C1, remporte sa toute première victoire dans la reine des compétitions européennes. Les Portugais font rapidement ... Lire la suite

  • La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund
    La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund
    information fournie par So Foot 16.09.2025 23:12 

    Juventus 4-4 Borussia Dortmund Buts : Yildiz (64 e ), Vlahovic (67 e , 90 e +4), Kelly (90 e +6) pour la Juve // Adeyemi (53 e ), Nmecha (65 e ), Coutou (75 e ), Bensebaïni (86 e sp) pour le BVB Plus d’informations à venir. … JD pour SOFOOT.com

  • L'OM écœuré par le Real Madrid et deux penaltys de Mbappé
    L'OM écœuré par le Real Madrid et deux penaltys de Mbappé
    information fournie par So Foot 16.09.2025 22:59 

    Pour son retour en Ligue des champions, l'OM est passé par plusieurs émotions contre un Real Madrid réduit à dix en seconde période, mais vainqueur au bout de l'histoire grâce à deux penaltys de Kylian Mbappé (2-1). Timothy Weah avait pourtant mis Marseille devant, ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 16.09.2025 22:48 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ CS Chateauneuf DE vs FC Larnage Sevres À première vue, ce match ressemble plus ... Lire la suite

