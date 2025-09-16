Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal
information fournie par So Foot•16/09/2025 à 23:09
Tottenham tout petit vainqueur face à Villarreal
Tottenham 1-0 Villarreal
But : Luiz Junior (3
e
csc) pour les Spurs
A chaque soirée de C1 sa rencontre vilain petit canard. Ce mardi soir, la palme est attribuée à ce triste Tottenham-Villarreal. Enfin, triste en comparaison avec le reste.…
