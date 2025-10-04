Tottenham sur le podium grâce à Mathys Tel
Leeds 1-2 Tottenham
Buts : Okafor (34 e ) pour Leeds // Tel (23 e ), Kudus (57 e ) pour Tottenham
Fin de disette pour la pépite française.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Tottenham sur le podium grâce à Mathys Tel
Buts : Okafor (34 e ) pour Leeds // Tel (23 e ), Kudus (57 e ) pour Tottenham
Fin de disette pour la pépite française.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Red Star perd du terrain. Contrarié par Rodez à Bauer (1-1) , les Audoniens manquent l’occasion de rester dans le wagon de tête actuellement occupé par Troyes et Pau. Tout s’est joué au retour des vestiaires puisque c’est Kenny Nagera pour les visiteurs qui ... Lire la suite
Rebond inattendu pour Mollet. Sans club depuis la fin de son aventure avec Nantes cet été, Florent Mollet va poursuivre son chemin en Suisse. Le milieu offensif français de 33 ans s’est engagé avec Lausanne-Sport pour une saison avec une en option comme annoncé ... Lire la suite
Après Haaland, Manchester City continue de blinder ses pépites. Savinho n’est pas prêt de changer de crèmerie : l’ailier brésilien a prolongé ce vendredi l’aventure avec les Citizens jusqu’en 2031.… AC pour SOFOOT.com
Un hommage est prévu ce samedi lors de Metz-Marseille. C’est une légende grenat qui s’est éteinte ce vendredi à l’âge de 88 ans. Marcel Husson, ancien défenseur du FC Metz de 1960 à 1967 (11 buts en 167 apparitions) était aussi le mythique entraîneur du club mosellan ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer