Harry Kane bat un record d’Arjen Robben
En mieux et avec des cheveux.
Harry Kane continue de jouer à FIFA en mode facile. En marquant dans le temps additionnel face à Heidenheim (4-0), l’attaquant du Bayern Munich est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 actions décisives en Bundesliga . Il lui aura fallu 78 matchs. L’ancien record ? 119 rencontres pour Arjen Robben . Rideau.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
