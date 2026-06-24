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Tottenham signe une doublure
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 17:19

Tottenham signe une doublure

Tottenham signe une doublure

Les emplettes d’un club content d’être en Premier League. Après avoir enrôler Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul Van Hecke, Tottenham a officialisé sa quatrième recrue estivale, Martin Dúbravka . Le portier de 37 piges arrive libre depuis son départ de Burnley en tant que doublure d’Antonin Kinsky, tandis que Guglielmo Vicario devrait faire ses valises.

Un amoureux de De Zerbi

L’international slovaque aux 59 sélections a justifié son choix des Spurs , et comme pour la plupart, la présence du coach italien a énormément pesé dans la balance : « J’ai adoré regarder les équipes de Roberto ces dernières années et je connais tout de son style, de sa vision. »

EM pour SOFOOT.com

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