Tottenham remporte le duel des ambitieux contre Dortmund
Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
Buts : Romero (14e) et Solanke (37e)
Expulsion : Svensson (26 e ) pour le BvB …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Tottenham remporte le duel des ambitieux contre Dortmund
Buts : Romero (14e) et Solanke (37e)
Expulsion : Svensson (26 e ) pour le BvB …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Encore un rappel que dominer, c’est pas gagner. Malgré une première période très aboutie, le PSG est tombé sur la pelouse du Sporting après deux coups du sort en fin de partie. Si Khvicha Kvaratskhelia avait égalisé, les Parisiens auront été plombés par leur inefficacité ... Lire la suite
Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont achevé mardi soir leur immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters ... Lire la suite
Qui a dit qu’on ne pouvait pas dire du bien de l’OM un soir de match du PSG ? Il n’y avait finalement rien de trop surprenant à voir les champions d’Europe se ramasser, ce mardi, sur la pelouse du Sporting (2-1) : c’est une vilaine habitude des clubs français en ... Lire la suite
Une lutte sans merci. La course aux barrages se resserre , alors que la phase de ligue de cette Ligue des champions touche à son terme. Une qualification dans l’optique de laquelle Naples a raté son coup au Danemark, dans un match tendu face à Copenhague (1-1) ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer