Jennifer Hermoso
Jennifer Hermoso va revenir à l’Atlético de Madrid. À 36 ans, l’internationale espagnole va effectuer son troisième passage chez les Colchoneros , et s’offrir un dernier kiff dans son club formateur. Elle restait sur deux passages au Mexique, à Pachuca puis aux Tigres, et retrouvera donc la D1 espagnole pour la première fois depuis son passage au FC Barcelone .
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