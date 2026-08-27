 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jennifer Hermoso
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 22:15
Ajouter Boursorama à vos sources

Jennifer Hermoso

Jennifer Hermoso

Jennifer Hermoso va revenir à l’Atlético de Madrid. À 36 ans, l’internationale espagnole va effectuer son troisième passage chez les Colchoneros , et s’offrir un dernier kiff dans son club formateur. Elle restait sur deux passages au Mexique, à Pachuca puis aux Tigres, et retrouvera donc la D1 espagnole pour la première fois depuis son passage au FC Barcelone .

Embed t.co…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les adversaires potentiels de l'OL, l'OM et Rennes en Ligue Europa
    Les adversaires potentiels de l'OL, l'OM et Rennes en Ligue Europa
    information fournie par So Foot 27.08.2026 22:41 

    Et maintenant, place à la petite sœur. On connaît les 36 équipes qualifiées pour la saison régulière de Ligue Europa 2026-2027, dont le tirage au sort se déroulera ce vendredi à 13 heures, à Monaco pour ne pas changer de décor après celui de la Ligue des champions. ... Lire la suite

  • Le héros de la qualification d'Omonia en C3 est français
    Le héros de la qualification d'Omonia en C3 est français
    information fournie par So Foot 27.08.2026 21:21 

    La soirée de barrages C3 et C4 amène déjà son lot de surprises. Avec une première belle histoire du côté de Chypre, et d’Omonia. Le vainqueur du championnat chypriote s’est qualifié pour la phase de ligue de Ligue Europa… grâce à Loïs Diony ! L’attaquant passé ... Lire la suite

  • Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
    Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
    information fournie par So Foot 27.08.2026 20:43 

    Monaco 4-1 Górnik Zabrze Buts : Brunner (30 e ), Coulibaly (43 e ), Golovin (50 e ) et Biereth (78 e ) pour l’ASM // Antiste (83 e ) pour Zabrze Mission accomplie pour Monaco. En alliant gestion et efficacité, l’AS Monaco a tranquillement assuré sa qualification ... Lire la suite

  • L'UEFA lève son boycott mais ne lâche pas Gianni Infantino
    L'UEFA lève son boycott mais ne lâche pas Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 27.08.2026 20:29 

    Une petite victoire pour l’UEFA ? Réunie à Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, l’UEFA a officiellement communiqué sur ses relations très tendues avec la FIFA, contre laquelle il était notamment évoqué une plainte suite à la récente menace ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank