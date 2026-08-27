Les adversaires potentiels de l'OL, l'OM et Rennes en Ligue Europa

Et maintenant, place à la petite sœur. On connaît les 36 équipes qualifiées pour la saison régulière de Ligue Europa 2026-2027, dont le tirage au sort se déroulera ce vendredi à 13 heures, à Monaco pour ne pas changer de décor après celui de la Ligue des champions.

Trois clubs français sont engagés dans la compétition : l’OL, l’OM et le Stade rennais. Le mode d’emploi est le même que pour la C1, avec des matchs contre deux équipes de chaque chapeau et un calendrier dévoilé par le gros bouton et la technologie.…

CG pour SOFOOT.com