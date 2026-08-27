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Le héros de la qualification d'Omonia en C3 est français
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 21:21
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Le héros de la qualification d'Omonia en C3 est français

Le héros de la qualification d'Omonia en C3 est français

La soirée de barrages C3 et C4 amène déjà son lot de surprises. Avec une première belle histoire du côté de Chypre, et d’Omonia. Le vainqueur du championnat chypriote s’est qualifié pour la phase de ligue de Ligue Europa… grâce à Loïs Diony ! L’attaquant passé par l’ASSE et le Angers SCO a planté un triplé pour qualifier son club face aux Belges de Saint-Trond (4-2), lui qui vient tout juste d’arriver sur l’île après deux saisons abouties en Turquie. Pas vraiment le héros attendu, mais des performances qui font toujours plaisir à voir quand on sait par combien de galères le natif de Mont-de-Marsan est passé.

Pas de coupe d’Europe pour les Rangers

La seconde info de ce jeudi soir vient de Tchéquie, où le Jablonec a sorti les Glasgow Rangers aux tirs au but. Une jolie surprise et une terrible désillusion pour le club écossais, dont les fans ne verront pas de soirs d’Europe. L’Ibrox Park devra se contenter cette saison du championnat, d’autant que ses rivaux du Celtic et du Hart disputeront respectivement la C3 et la C4.…

TJ pour SOFOOT.com

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