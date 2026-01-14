Tottenham rapatrie un connaisseur de la Premier League

Sarah Connor ? Non, Conor Gallagher. Il était proche et maintenant c’est fait. Après une parenthèse espagnole à l’Atlético de Madrid, le milieu anglais de 25 ans fait ses valises pour retrouver la Premier League, direction Tottenham.

Montant de l’opération : 40 millions d’euros. Pas indiscutable chez les Colchoneros malgré 27 apparitions cette saison, Gallagher a visiblement décidé que le pressing à l’anglaise lui manquait trop.…

