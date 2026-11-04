Tottenham peut enfin compter sur cet espoir français

Fin de la galère pour Odobert. Arrivé à Tottenham à l’été 2024, le jeune international espoir français Wilson Odobert avait conclu son premier exercice sous les couleurs des Spurs avec 16 apparitions en Premier League et deux réalisations en Ligue Europa. Le temps de jeu largement supérieur dont il aura pu profiter lors de sa deuxième saison a été stoppé net par une rupture des ligaments croisés survenue en février dernier lors d’une rencontre de championnat face à Newcastle. Le natif de Meaux s’apprête à faire son retour sur les terrains , comme l’a annoncé le club londonien ce mercredi.

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MB pour SOFOOT.com