Rennes et l'Olympiakos se neutralisent à l'heure du goûter

Rennes 0-0 Olympiakos

À l’heure du goûter, ce mercredi, on trouvait des galettes-saucisses et donc un match de Coupe d’Europe du côté de la route de Lorient. Du foot à 16h30 en semaine, pas le meilleur horaire pour le public qui l’a fait savoir avec une grève des encouragements de 15 minutes chez les ultras, ni pour le Stade rennais et l’Olympiakos qui n’ont pas proposé la partie la plus emballante de l’année, de la semaine ou même de la journée avec un bon vieux 0-0 des familles. Les Bretons avaient pourtant garni les tribunes du Roazhon Park avec leurs gros manteaux et leurs gants pour accueillir le froid de l’automne. Il n’aura pas été simple de se réchauffer devant le jeu proposé par l’équipe de Franck Haise, surtout occupée à se rassurer après la claque reçue à Nice vendredi dernier.

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CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com