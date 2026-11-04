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Nathan Zézé reconnaît que la Ligue 1 est « un cran au-dessus » de la Saudi Pro League
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 18:06

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Nathan Zézé reconnaît que la Ligue 1 est « un cran au-dessus » de la Saudi Pro League

Nathan Zézé reconnaît que la Ligue 1 est « un cran au-dessus » de la Saudi Pro League

Il fallait y aller pour s’en rendre compte. Alors espoir de Nantes et approché par plusieurs clubs européens, Nathan Zézé avait finalement pris l’avion pour l’Arabie Saoudite, direction Neom . Sans doute pour le défi sportif, mais pas que, comme l’assume le jeune français pour Transfermarkt : « L’aspect financier a joué, je ne vais pas mentir. Mais je ne voulais pas non plus venir ici pour me perdre. Beaucoup de choses ont influencé mon choix, notamment l’entraîneur Christophe Galtier, que j’avais eu au téléphone » .

Un manque d’ambiance

Quant au niveau du championnat saoudien, Zézé a été agréablement surpris. « Pour être honnête, je m’attendais à un niveau plus faible. Quand tu joues contre les dix ou douze premiers, c’est vraiment similaire à la Ligue 1 . Beaucoup de joueurs saoudiens auraient le niveau pour jouer en Europe » .…

LP pour SOFOOT.com

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